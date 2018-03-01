Ежедневно c 9:00 до 18:00
+7 (499) 719-23-88
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  • 3 m3

    Минимальный
    объем заказа

  • Доставка по Москве
    и области

  • Кредитование
    клиентов

  • Вся продукция
    сертифицирована

Магазин стройматериалов

Все нерудные материалы проходят контроль в лаборатории, каждая партия сертифицируется.
Мы гарантируем соответствие ГОСТ и СНиП, предоставляем паспорта качества.
Обращайтесь, наши консультанты помогут подобрать материал, который подойдет по свойствам, характеристикам и стоимости.

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Информация о компании

О компании

Предлагаем доставку нерудных строительных материалов в Москве и Московской области. Работаем без посредников, напрямую с карьерами. У нас вы можете заказать оптовую и розничную поставку нерудных материалов от 3 м3. Сотрудничаем со многими компаниями, и предпринимателями, знаем, что важно для каждого клиента.

Принимаем заявки и консультируем ежедневно с 9 до 18. Развозим товар и отгружаем круглосуточно - без выходных или праздников. За 5 минут по телефону рассчитаем точную цену с учетом стоимости товара и расстояния транспортировки. Обращайтесь к нам, и вы найдете надежного партнера и поставщика всех нужных вам нерудных материалов. Звоните в любое время.

  • 10 лет

    На рынке стройматериалов

  • Собственный автопарк

  • Кредитование клиентов

  • Вся продукция сертифицирована

C кем мы работаем

  • Строительные компании

    Строительным компаниям или подрядчикам обеспечиваем доставку нерудных материалов самосвалами, в больших объемах, точно в указанный срок, чтобы на объекте не было простоя.

  • Предприниматели

    Предпринимателям, предоставляющим услуги продажи и доставки нерудных материалов по Москве или Московской области, предлагаем оперативные поставки на выгодных условиях, есть возможность кредитования для постоянных клиентов.

  • Частные лица

    Частным лицам, занимающимся строительством недвижимости для себя, предоставляем возможность купить нерудные материалы небольшими объемами по цене прямого поставщика с доставкой в день заказа.

Собственный автопарк

Мы предлагаем услуги перевозки нерудных материалов с использованием собственного автопарка. В нашем распоряжении самосвалы различной грузоподъемности, так что подберем машину нужной вместительности под ваш заказ. Отдел логистики планирует маршруты так, что водители всегда приезжают в оговоренное время точно по адресу. Максимальный суточный объем поставки - 100 м3, привозим на следующий день после оформления заявки. Выполняем разовые поставки, предлагаем перевозку нерудных материалов на постоянной основе.

  • 3 m3

    Минимальный
    объем заказа

  • Поставка по Москве
    и Московской области

  • Круглосуточная
    доставка

Доставка нерудных материалов
Компания «СТРОЙСНАБ 28» – поставщик строительных материалов с 2009, в надежности которого уже убедились десятки строительных организаций, предприятий, частные лица.

Наша компания

Мы преимущественно работаем напрямую со строительными организациями, подрядчиками, предпринимателями, желающими в Москве купить нерудные материалы для последующей перепродажи мелкооптовыми партиями. Важны для нас и покупатели, посещающие наш сайт стройматериалов для разовых заказов. Наша компания через собственный интернет-магазин стройматериалов предлагает только сертифицированную продукцию. Соответствие ГОСТ, СНиП подтверждается Паспортом качества, который оформляется после проведения строгого лабораторного контроля. У нас можно закупить нерудные материалы и заказать. Доставка выполняется круглосуточно, в выходные и праздничные дни на следующий после оформления заявки день. Благодаря согласованию с заказчиком точного времени разгрузки, исключаются простои на объектах.

Преимущества

Преимущества постоянного сотрудничества с компанией «СТРОЙСНАБ 28» очевидны:
  • огромный выбор продукции;
  • сертификация каждой партии товара;
  • доступная розничная цена, достигнутая за счет прямого сотрудничества с карьерами;
  • круглосуточная доставка больших объемов;
  • наличие собственного парка большегрузных автомобилей;
  • регулярные акции, спецпредложения.
Товары, представленные в нашем магазине стройматериалов, принимаются только от проверенных производителей, с которыми наша компания сотрудничает на протяжении многих лет.

Доставка

Купить нерудные материалы можно в объеме от 3 м3. Возможный суточный объем поставки составляет 100 м3. Чтобы заказать доставку в Москве стройматериалов по доступным ценам, достаточно заполнить заявку на сайте, и наши сотрудники свяжутся с вами в указанное время. Мы поможем подобрать нерудные материалы, выполним точный расчет, назовем конечную стоимость с учетом цены товара и расстояния транспортировки, ответим на вопросы по телефонам:
  • +7 (499) 719-23-88.
Наш логистический отдел планирует маршруты движения автомобилей с таким расчетом, чтобы водители приезжали на объект заказчика в установленное договором время.

Оформить заявку

    +7 (499) 719-23-88

    Поможем подобрать материалы, ответим на вопросы и примем заказ по телефону.

    С нами уже работают

    • ЗАО
      «Квадро телеком»
    • ООО
      «МК Телеком»
    • ООО
      «Элмонт»
    • ООО
      «ГАЗСТРОЙ»
    • ЗАО
      МЖК «РОСИНКА»
    • ООО
      «Гольф Центр»
    • ООО
      УК «ДОМЖИЛСЕРВИС»
    • ООО
      «Управляющая организация Левобережная»
    • МБУ
      «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов»

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    проезд Электролитный, д. 1, корп. 3, этаж 1, пом. IVБ, ком. 13
    115230, Москва
    +7 (499) 719-23-88
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