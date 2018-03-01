Компания «СТРОЙСНАБ 28» – поставщик строительных материалов с 2009, в надежности которого уже убедились десятки строительных организаций, предприятий, частные лица.
Наша компания
Мы преимущественно работаем напрямую со строительными организациями, подрядчиками, предпринимателями, желающими в Москве купить нерудные материалы для последующей перепродажи мелкооптовыми партиями. Важны для нас и покупатели, посещающие наш сайт стройматериалов для разовых заказов.
Наша компания через собственный интернет-магазин стройматериалов предлагает только сертифицированную продукцию. Соответствие ГОСТ, СНиП подтверждается Паспортом качества, который оформляется после проведения строгого лабораторного контроля.
У нас можно закупить нерудные материалы и заказать. Доставка выполняется круглосуточно, в выходные и праздничные дни на следующий после оформления заявки день. Благодаря согласованию с заказчиком точного времени разгрузки, исключаются простои на объектах.
Преимущества
Преимущества постоянного сотрудничества с компанией «СТРОЙСНАБ 28» очевидны:
- огромный выбор продукции;
- сертификация каждой партии товара;
- доступная розничная цена, достигнутая за счет прямого сотрудничества с карьерами;
- круглосуточная доставка больших объемов;
- наличие собственного парка большегрузных автомобилей;
- регулярные акции, спецпредложения.
Товары, представленные в нашем магазине стройматериалов, принимаются только от проверенных производителей, с которыми наша компания сотрудничает на протяжении многих лет.
Доставка
Купить нерудные материалы можно в объеме от 3 м3. Возможный суточный объем поставки составляет 100 м3
.
Чтобы заказать доставку в Москве стройматериалов по доступным ценам, достаточно заполнить заявку на сайте, и наши сотрудники свяжутся с вами в указанное время. Мы поможем подобрать нерудные материалы, выполним точный расчет, назовем конечную стоимость с учетом цены товара и расстояния транспортировки, ответим на вопросы по телефонам:
Наш логистический отдел планирует маршруты движения автомобилей с таким расчетом, чтобы водители приезжали на объект заказчика в установленное договором время.