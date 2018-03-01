Предлагаем доставку нерудных строительных материалов в Москве и Московской области. Работаем без посредников, напрямую с карьерами. У нас вы можете заказать оптовую и розничную поставку нерудных материалов от 3 м3. Сотрудничаем со многими компаниями, и предпринимателями, знаем, что важно для каждого клиента.

Принимаем заявки и консультируем ежедневно с 9 до 18. Развозим товар и отгружаем круглосуточно - без выходных или праздников. За 5 минут по телефону рассчитаем точную цену с учетом стоимости товара и расстояния транспортировки. Обращайтесь к нам, и вы найдете надежного партнера и поставщика всех нужных вам нерудных материалов. Звоните в любое время.